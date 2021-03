25 de persoane din Blaj au fost sancționate ieri de polițiști, pentru nerespectarea regulilor de protecție sanitară Ieri, 24 martie 2021, cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, organizata la Blaj, au fost legitimate 204 de persoane, au fost verificate 84 de autovehicule și au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regulilor de protecție sanitara. Scopul acțiunilor desfașurate nu este aplicarea de sanctiuni, ci acela de a-i determina pe toți cetațenii sa conștientizeze necesitatea respectarii normelor sanitare pentru prevenirea imbolnavirilor cu Covid 19. Recomandam tuturor cetațenilor sa pastreze distanțarea fizica, sa poarte masca și sa nu se expuna la riscuri. FOTO:… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

