Stiri pe aceeasi tema

- 25 de persoane care domiciliaza in Capitala sau in localitațile suburbane din componența municipiului, au depus vineri, 12august, juramantul pentru acordarea sau redobandirea cetațeniei Republicii Moldova, anunța Primaria Chișinau.

- 1.329 elevi ai Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” din Campina, promoția aprilie 2023, au depus juramantul de credința fața de patrie vineri, 22 iulie, la aproximativ cinci saptamani de la inceperea cursurilor.

- Posibilitatea dobindirii simplificate a cetațeniei ruse este prevazuta pentru locuitorii intregului teritoriu al Ucrainei. Decretul corespunzator al președintelui rus Vladimir Putin a fost publicat luni pe portalul oficial de informații juridice. „Se va stabili ca cetațenii Ucrainei, Republicii Populare…

- Catalin Saftoiu este noul consilier județean din partea PSD Vrancea. Noul consilier județean a depus, ieri, juramantul in plenul ședinței ordinare a Consiliului Județean. Mandatul de consilier județean a lui Catalin Saftoiu a fost validat prin incheierea din 16 iunie pronunțata de Tribunalul Vrancea.…

- Marian Enache a fost ales, sambata, presedinte al Curtii Constitutionale (CCR). Votul a fost secret si a avut loc dupa ce noii judecatori la CCR au depus juramantul in fata presedintelui Romaniei, informeaza un comunicat al institutiei.Mandatul presedintelui CCR este de trei ani. Noii…

- Persoane care purtau uniforme cu insemnele Armatei a 14-a a fostei Uniuni ale Rrepublicilo Sovietice Socialiste (U.R.S.S.) au arestat un grup de patrioți basarabeni pe care i-a acuzat de “crime de razboi si actiuni de terorism”. In urma pronuntarii sentintei, fara drept de recurs, din 9 decembrie 1993…

- Liuba Starii (www.b1tv.ro) Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a susținut miercuri, 25 mai, un discurs in fața studenților de la Harvard Kennedy School. Șefa statului a absolvit aceasta universitate in 2010. „Cu 14 ani in urma, cand am primit scrisoarea de admitere de la Universitatea Harvard…

- 14 tineri incadrati ca soldati profesionisti in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt au depus juramantul de credinta luni, 23 mai 2022. Rudele au asistat cu emotie la ceremonie.