- O școala de vara care va oferi o introducere in teatrul radiofonic va avea loc in orașul de pe Bega in luna august. Proiectul este finanțat prin Programul cultural național Timișoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2023.

- Joi, 20 iulie, ne face cu ochiul premiera absoluta de balet clasic „Rigoletto". Va suna cunoscut? E acelasi " Rigoletto" al genialului Verdi, intr-o viziune noua, cu balerini, artisti lirici si muzicieni de la trei institutii de cultura. Baletul si Opera vor fi in simbioza gratie: Teatrului de Balet…

- Tradiția festivalului de opera și opereta in aer liber, un eveniment unic in peisajul liric al regiunii, continua și in acest an la teatrul de vara din Parcul Rozelor, unde va avea loc cea de-a XVIII-a ediție a festivalului, intre 25 și 27 august. „Aida”, „Vaduva vesela” și „La Traviata” puneri in scena…

- Festivalul internațional de literatura „Discuția secreta” a ajuns la cea de-a X-a ediție, care va incepe in acest an la Timișoara și va continua la Arad, orașul care l-a consacrat. In 14 iunie, Casa Artelor din Timișoara va gazdui, de la ora 19:00, avanpremiera timișoreana a festivalului, cu lecturi…

- Festivalul Internațional de Foarte Scurt Metraj „Tres Court”, organizat de Institutul Francez din Romania, ajunge pentru prima data la cinema Victoria, unde, intre 2 și 4 iunie, vor fi proiectate filme cu durata de cel mult patru minute. Festivalul are loc in 50 de orașe din intreaga lume și 10 orașe…

- Cu prilejul celei de-a XVI-a ediții a Zilelor Culturale ale Germanilor din Banat, desfașurate intre 2 și 4 iunie, al caror motto este in acest an „Impreuna in Capitala Europeana a Culturii”, Timișoara va fi gazda mai multor evenimente specifice acestor locuitori ai Banatului, urmași ai coloniștilor…

- Ultimele zile ale festivalului euroregional TESZT, organizat de teatrul maghiar timișorean, o ediție care face parte din programul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023, aduc in fața publicului doua reprezentații inedite ale spectacolului „Pescarușul”, pus in scena de Det Flyvende Teater din…

- In jur de 600 de copii din Timișoara și localitațile periurbane Ghiroda, Giarmata-Vii și Dumbravița se vor putea bucura de proiectul „Unitate in diversitate – Basme romanești și africane”, inițiat de asociația „Interakt Arts” din Sibiu, in parteneriat cu BIS Teatru și asociația culturala „Diogene” in…