- Polițiștii de frontiera austrieci au descoperit intr-un autocar din Republica Moldova 1,2 tone de mancare și bautura. Vehiculul intrase in țara prin punctul de frontiera Nickelsdorf și mergea in Franța. Intreaga incarcatura a fost confiscata, apoi distrusa. Echipa mobila a Biroului Vamal din Austria…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de control pentru trecerea frontierei un cetațean al Republicii Moldova, pasager intr-un autoturism inmatriculat in țara vecina, care se intorcea de la munca din Franța. In baza analizei de risc…

- Alte 956 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate luni in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 9 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Romania, 3-Rusia, 1-Franța, 1-Belgia, 1-Iran.

- Politistii de frontiera galateni au descoperit doi cetateni din Republica Moldova care au prezentat autoritatilor competente teste negative pentru infectia cu COVID-19, false, informeaza, marti, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati.

- Patru barbați au fost reținuți in cazul avionului de mici dimensiuni care transportase țigari de contrabanda in Romania, au comunicat, miercuri, polițiștii de frontiera din Republica Moldova. Alți doi au reușit sa fuga in momentul intervenției in forța și sunt cautați. Cercetarile in acest caz continua,…

- Polițiștii de frontiera efectueaza cercetari pe numele a patru moldoveni asupra carora au fost depistate cate o carte de identitate romaneasca, toate cu semne vizibile de falsificare. Incidentele au fost consemnate la data de 8 și 9 septembrie curent, in punctul de trecere Leușeni, pe sensul de ieșire…