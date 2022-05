Stiri pe aceeasi tema

- Analistul economic Adrian Negrescu spune ca e foarte probabil ca Romania sa ajunga sa importe gaze din Bulgaria, prin noua conducta care se construieste la sud de Dunare si intrevede in paralel si o criza alimentara.

- Compania naționala de cai ferate a Ucrainei a restricționat temporar transportul unor bunuri agricole prin punctele de trecere a frontierei catre Romania și Polonia, a anunțat sambata compania de consultanța APK-Inform, care nu a precizat de ce au luat autoritațile ucrainene aceasta decizie. Citește…

- Ukrainian Railways, compania nationala de cai ferate din Ucraina, a restrictionat, temporar, livrarile pentru anumite produse agricole prin punctele de trecere a frontierei spre Polonia si Romania, a anuntat sambata compania de consultanta agricola APK-Inform, citata de Reuters.

- Adrian Chesnoiu, ministrul agriculturii, a dat asigurari, vineri, la B1 TV , ca Romania ar putea face fața cu succes unei crize alimentare la nivel global, pentru ca pana și in anii grei țara noastra a avut o producție excedentara la cereale și nu numai. „In cazul unei crize alimentare la nivel global,…

- Impactul razboiului din Ucraina a adus Africa de Vest in pragul celei mai grave crize alimentare din ultimii zece ani, au avertizat marti 11 organizatii internationale de ajutor, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Numarul de refugiati din Ucraina care au fugit din aceasta tara dupa 24 februarie a depasit miercuri pragul de 4 milioane de persoane, potrivit cifrelor Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), informeaza Noi.md cu referire la www.agerpres.ro. Europa nu a cunoscut asemenea…

- Stocarea produselor alimentare de export ucrainene in Romania FOTO: Ioan Suciu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Oamenii de afaceri ucraineni ar dori sa transfere în depozite din România stocurile de produse alimentare de export, grâu și floarea soarelui care risca sa…

- Romania nu va interzice exporturile de cereale, pentru ca in acest moment nu exista sincope privind aprovizionarea populatiei cu alimente, rezervele de stat fiind indestulatoare, a spus Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii. Declaratia sa a fost facuta la sediul PSD si vine in contextul in care…