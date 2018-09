Stiri pe aceeasi tema

- Te afli in zodia lui solara, așa ca ia aminte. Barbatul din zodia Leu este nascut sa fie lider. Atractia lui este irezistibila pentru cei din jur, care il urmeaza cu sfintenie. In situatii de lucru in echipa, Leul este cooperant si de cele mai multe ori este jucatorul-cheie, care vine cu solutia mult…

- Fie ca devine distant și secretos sau, dimpotriva, chiar sufocant ori agresiv și suspicios, fiecare barbat are un mod de a reacționa atunci cand simte gelozie, in funcție de zodia lui. Nativul unei zodii risca, insa, sa iși distruga relația cu persoana iubita.

- 1. Intoleranta la mancare Intoleranta la mancare este responsabila pentru o multime de afectiuni, inclusiv ameteala si dureri abdominale, insa poate afecta si starea de spirit cauzand iritabilitate, slaba putere de concentrare, agresiune sau hiperactivitate. Daca experimentezi zilnic schimbari ale…

- HOROSCOP ZILNIC JOI 21 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Relațiile parteneriale și colaborarile intra in atenția ta. Beneficiezi de o sustinere astrala excelenta pentru a te ocupa, pe indelete, de acest lucruri. Cu toate ca deja ți-ai stabilit direcțiile pe care vei merge de acum…

- Atacantul Robert Lewandowski, vedeta echipei Bayern Munchen, a declarat la finalul meciului cu Senegal (1-2), jucat marti la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, ca echipei Poloniei i-au lipsit multe lucruri in partida amintita. "Multe lucruri nu au decurs asa cum ne propusesem. Ne-au lipsit…

- Cele mai așteptate petreceri ale anului sunt, in sfarșit, aici! Daca iți planifici o calatorie la malul Marii Negre sau in strainatate vara aceasta, nu trebuie sa ratezi ultimele tendințe in moda, ce te vor transforma intr-o apariție de neuitat oriunde alegi sa petreci alaturi de prieteni! Stilul tau…