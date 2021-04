Stiri pe aceeasi tema

- Printr-un proiect initiat de preotul ortodox din satul Rapa de Jos, Dacian Oprea, 25 de copii din localitate si din imprejurimi au primit biciclete, considerate de multe familii din zona ca fiind un lux pe care nu si l-ar fi putut permite niciodata. Dacian Oprea, in varsta de 34 de ani, a fost instalat…

- 90 de copii bolnavi de COVID-19 sunt internati in spitale, iar cinci dintre ei sunt intu-bati, afirma secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan. Virusul nu isi alege victimele. Trebuie sa dam dovada de prudenta maxima in aceasta perioada cand numarul infectarilor creste alarmant la…

- In acest moment vaccinarea se desfașoara in 11 localitați, iar in perioada urmatoare se vor deschide centre de vaccinare in inca 6 localitați. Peste cateva zile se va da startul inscrierilor pe listele așteptare și in județul Mureș, iar in acest moment sunt pregatite 51 de fluxuri de vaccinare care…

- Singura girafa din Romania, aflata la Gradina Zoologica de la Targu Mureș a decedat. Anunțul a fost facut astazi de conducerea de la Zoo care a gasit femela cazuta in dimineața zilei de 10 februarie. Directorul Horațiu Gorea spune ca, potrivit autopsiei, girafa Gina s-a inecat cu conținutul gastric…

- Serviciul de Ambulanța Samaritanus, Fundația Comunitara Mureș, ONG-uri, voluntari și antreprenori, și-au unit forțele pentru a sprijini bolnavii din comunitate. "Ne pregatim pentru scenariul in care bolnavii Covid19 trebuie ingrijiți la domiciliu, din lipsa locurilor in spitale. Acești bolnavi Covid…

- O femeie de 73 de ani, cu multiple afectiuni cronice, a decedat ieri in orasul Bacau in aceeasi zi in care a primit prima doza de vaccin anti COVID-19. In perioada de supraveghere post-vaccinala, persoana nu a prezentat modificari ale starii de sanatate. A parasit apoi centrul de vaccinare, fara alte…

- PSD este de partea sindicalistilor, nemultumiti de deciziile in domeniul salarizarii, si spune ca este posibila majorarea veniturilor angajatilor si chiar si a pensiilor cu mentinerea deficitului propus de guvernul Citu. Social democratii ar urma sa prezinte argumentele economice intr-o varianta alternativa…

- Primaria Aiud a semnat miercuri contractul pentru proiectarea și execuția lucrarilor care vor fi realizate in cadrul proiectului „ECO Agrement Aiud – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga”. Contractul a fost caștigat la cea de-a treia licitație dupa ce primele doua au fost anulate. „Astazi…