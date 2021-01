Stiri pe aceeasi tema

- Prin intermediul acestui program sunt acoperite costurile necesare pentru obținerea permisului de conducere pentru tineri din medii defavorizate, pentru care permisul de conducere este o condiție sau poate fi un avantaj in obținerea unui loc de munca sau in menținerea și extinderea atribuțiilor de serviciu…

- COD GALBEN de vant puternic in județul Alba. Rafalele vor atinge 55-75 km/h. Localitațile vizate O atenționare Cod Galben de vant puternic valabil pentru județul Alba și alte zone din țara a fost recent emisa de catre meteorologi. Avertizarea este valabila de la: 29-12-2020 ora 8:00 pana la: 29-12-2020…

- Datorita scaderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, localitațile Zlatna, Craciunelu de Jos, Lunca Mureșului, Lupșa, Șona, Unirea, Valea Lunga ies din scenariul roșu, incepand cu data de 23 decembrie, ora 00.00. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada…

- FOTO| Lumina de Craciun: Un batranel singur din comuna Intregalde se poate bucura de curent electric, in urma donației unui panou fotovoltaic O femeie cu inima mare din judetul Alba a lansat recent un apel umanitar pentru un batranel care traiește singur in comuna Intregalde, fara curent, intr-o casuța…

- Un batranel singur de 89 de ani din Alba are nevoie de ajutorul oamenilor. Are nevoie de un panou fotovoltaic pentru ca nu are curent. Bunicul Sever traiește singur in Ghioncani, zona Intregalde, nu are pensie, iar zilele și le duce din mila oamenilor. Camaruța in care locuiește are pamant... Articolul…

- Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de peste 160.000 de lei pentru 8 persoane care munceau ,,la negru” și 8 avertismente, in urma controalelor din ultima saptamana. Au fost verificate peste 50 de firme și au fost constatate peste 70 de deficiențe. Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba... Articolul…

- In dimineața zilei de 21 decembrie, polițiștii din Alba au efectuat 23 de percheziții la persoane banuite ca ar fi taiat , fara drept, arbori din fondul forestier național, iar pentru acoperirea faptelor ar fi folosit avize de insoțire false. Valoarea totala a prejudiciului este estimat la peste 48.000…

- Alba se bucura de o noua realizare fotbalistica: va avea un reprezentant la turneul final al Campionatul European Under 21 de anul viitor. Este vorba despre atacantul Nicolae Carnat, fotbalistul in varsta de 22 de ani, originar din Mihalț, ce a deslușit tainele “sportului rege” in Cetatea Marii Uniri,…