Stiri pe aceeasi tema

- O firma din Gorj risca amenzi de peste 200 de mii de lei, dupa ce a fost prinsa cu nu mai puțin de 25 de oameni care munceau la negru. Este vorba de persoane angajate sa serveasca la patru sali de nunți din Targu Jiu, aparținand aceleiași...

- Un numar de 25 de persoane au fost depistate, in aceasta dupa-amiaza, prestand activitate fara forme legale de angajare la patru sali de nunti din municipiul Targu-Jiu, in urma unui control de amploare al Inspectoratului de Munca Gorj, organizat cu ...

- Doi ciobani au fost prinși muncind la negru, zilele trecute, de catre inspectorii ITM Gorj, la o stana dintr-o cariera miniera din zona Rovinari. ”In urma unui control efectuat de catre inspectorii de munca din cadrul Compartimentului Relații de Munca cu sprijinul Poliției Rovinari, au fost depistate,…

- Patronul unei spalatorii auto din Targu Jiu s-a ales cu o amenda de 48 de mii de lei dupa ce a fost prins de catre inspectorii ITM cu doi angajați care nu aveau contract de munca. Sanctiunea, in cazul fiecaruia dintre aceștia este de 20.000 de lei, la care se adauga inca 8.000 de lei pentru nerespectarea…

- Amenzi record aplicate de ITM Gorj intr-o singura saptamana. 300 de mii de lei este valoarea sancțiunilor pe care inspectorii de munca le-au imparțit angajatorilor din județ care au fost prinși incalcand legislația in privința relațiilor de munca și a securitații și sanatații in munca. Din aceasta suma…

- Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj au descoperit, ieri, pe un santier din cartierul Bicaz, din municipiul Targu Jiu, unde sunt construite locuinte pentru dezvoltatorul imobiliar Narcis Ciocazanu, cinci angajati care munceau fara forme legale.

- In perioada 12–18.02.2018, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale si verificari tematice și fizice in sectorul alimentar și al sanatatii animalelor in mai multe unitati de pe raza jdețului Gorj. „In timpul controalelor efectuate in aceasta perioada, a fost constatata nerespectarea…

- Inspectorii de munca din Gorj au aplicat, in ultima saptamana, doua amenzi pentru munca la negru, la o spalatorie auto din Targu Jiu si la un magazin din Negomir. Administratorii firmelor au primit cate o amenda de 20.000 de l...