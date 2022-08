Stiri pe aceeasi tema

- Pe 31 august se implinesc 25 de ani de la moartea Prințesei Diana, care și-a pierdut viața dupa ce a suferit rani fatale intr-un accident de mașina la Paris. Accidentul a avut loc cand șoferul Dianei, Henri Paul, a pierdut controlul mașinii și s-a ciocnit cu o coloana in mijlocul tunelului Pont de l’Alma,…

- La un sfert de secol de la moartea ei la varsta de doar 36 de ani, Prințesa Diana ramane o sursa de fascinație pentru oamenii din intreaga lume, iar soarta ei inca arunca o umbra asupra familiei regale britanice.

- Cu buchete de flori, umbrele de soare și maști de protecție, numeroși japonezi s-au așezat in ultimele ore la o coada formata in orașul Nara, langa locul in care fostul premier Shinzo Abe a fost impușcat mortal vineri. Șocați inca de cele intamplate, oamenii au venit sa-i aduca un omagiu celui mai longeviv…

- Lucian Iordanescu, in varsta de 82 de ani, și-a aflat sentința. La cați ani de inchisoare a fost condamnat celebrul psiholog, dupa ce și-a șantajat și amenințat cu moartea o pacienta cu care avea o relație. Oamenii legii sunt de parere ca numarul victimelor este mult mai mare, de fapt.

- Tom Turcich, un american din New Jersey, și cainele sau, Savananah, au facut inconjurul lumii pe jos, timp in care au parcurs 48.000 de kilometri, au dormit in cort și au trecut prin 38 de țari. Intreaga lor calatorie pe glob a durat șapte ani, iar cand s-au intors acasa, in luna mai, barbatul spune…

- A parade of the popular Romanian Blouse, marked "Flori de Ie" will take place in Behague Palace, the residence of Romania's Embassy in France, on June 24, during the "RomanIA Autentica" Festival, the embassy announced in a press release. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cu 15 zile inainte de data la care se implinesc 42 de ani de la accidentul de la Huțani, Televiziunea Romana a prezentat in premiera documentarul ”Autobuzul morții” realizat de echipele de la ”Adevaruri despre trecut” TVR, producator Raluca Rogojina și de la ziarul Botoșaneanul, redactor șef Gabriela…

Un francez a fost ucis in lupte in Ucraina, a confirmat vineri Ministerul de Externe de la Paris, in urma unei relatari din mass-media.