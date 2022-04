Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare firma aeriana din Romania, dupa numarul de pasageri, a avut in ultimul an pierderi ce se ridica la 576 de milioane de euro, dar in ciuda pandemiei Covid a adaugat noi rute, iar flota companiei creste si se innoieste incontinuu.

- Pe 1 martie romaniin sarbatoresc Marțișorul și venirea primaverii. Deși vremea de afara aduce mai mult cu o iarna tarzie, avand in vedere ninsorile ce au acaparat opt județe din Romania, in ultimele 24 de ore, iata care sunt cele mai cunoscute tradiții și obiceiuri de Marțișor. 1 martie, cele mai populare…

- Deputatul PNL de Maramureș, Florin-Alexandru Alexe este unul dintre parlamentarii care vine cu propuneri reale in ceea ce privește implementarea corecta a Strategiei privind dezvoltarea durabila in Romania. Activitatea nu se limiteaza la nivel național ci și internațional. „Sub egida Directoratului…

- Samsung a prezentat ieri, 15 februarie, in Romania videoproiectorul smart Freestyle, in cadrul unui eveniment desfasurat in capitala. Prima aparitie a Freestyle a avut loc in cadrul CES 2022.

- Pe fondul lipsei concertelor, Calin Goia se ocupa de propria școala de muzica, unde se implica personal, ca profesor. Solistul trupei Voltaj (46 de ani) are peste 200 de elevi la Cluj, orașul sau natal, și București, ce studiaza la atelierele, una dintre cele mari școli private cu profil muzical din…

- O companie auto se afla in negocieri avansate cu autoritatile romane si ar putea sa produca masini in Romania, in urmatorii ani. Investitorul ar vrea sa inchirieze integral un parc industrial de 150 de hectare, la Cluj.

- Un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, s-a produs, miercuri seara, la ora 20:59:38 (ora locala a Romaniei), in zona seismica Vrancea, Buzau, la adancimea de 108km, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica PamantuluiLa jumatate de ora, la ora 21:25:30 (ora locala a Romaniei)…

- De la 1 noiembrie 2021 au inceput lucrarile de amenajare a unuia dintre cele mai renumite parcuri din sectorul 2, Gradina Icoanei. Se modernizeaza canalizarea, se monteaza piatra cubica, se schimba mobilierul urban, dar in tot acest timp toți arborii din zona nu mai au parte de pamant natural, ci de…