In urma solicitarii primite din partea SC Ecollect Vision SRL, Primaria Municipiului Sebes informeaza cetatenii ca in perioada 25-26 august 2020 se deruleaza o noua campanie de constientizare si educare a comunitații cu privire la deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), care include si colectarea acestora de la populatie.