24Real: Piața rezidențială va înregistra scumpiri și la anul. Piața birourilor încă se caută după pandemie Pandemia a schimbat paradigma investițiilor imobiliare, din zona cladirilor comerciale (de birouri), unde exista o efervescența pe alocuri speculativa, spre zona rezidențiala, unde cererea este in continuare excedentara, cu proiecte in dezvoltare și vandute inca din stadiul de schița, pe o piața in care prețul materialelor de construcții la nivel mondial, cat și in Romania, a atins niveluri record, arata o analiza 24REAL, agenție de consultanța imobiliara specializata in tranzacții cu spații de birouri de cel mult 1.000 mp, dar și rezidențial. „Imediat dupa lockdown, piața de birouri a reacționat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Pandemia a schimbat paradigma investitiilor imobiliare, din zona cladirilor comerciale (de birouri), unde exista o efervescenta pe alocuri speculativa, spre zona rezidentiala, unde cererea este in continuare excedentara, cu proiecte in dezvoltare si vandute inca din stadiul de schita, pe o piata in…

- Aproape 50% din clienții casnici de curent „sunt pe piața concurențiala” Foto: radioiași. Avem mai putin de o luna pâna când furnizorii de energie vor elimina reducerile aplicate consumatorilor care nu au semnat înca un contract pe piata concurentiala. Autoritatea Nationala…

- Preferințele romanilor s-au schimbat in pandemie, cei mai mulți realizand ca au nevoie de mai mult spațiu, de mai multe camere, de mai multa liniște, iar in perioada de lockdown, unii și-au dat seama ca au nevoie de un spațiu verde al lor, cu aer...

- “Piata serviciilor IT&C a urcat cu 23,4% in 2020, iar comertul en-gros de echipamente informatice si de telecomunicatii a crescut cu 20,5% fata de 2019, rezultand o crestere totala a pietei de 22,27%”, arata o analiza efectuata de Arctic Stream, companie cu capital integral romanesc, furnizor de servicii…

- 2020 a fost un an dificil, cu multe provocari pentru intreaga societate, dar și pentru economia in ansamblul ei. Dupa un an haotic, printre lucrurile care ne-au lipsit cel mai mult au fost și intalnirile cu prietenii sau colegii de job la bere, un...

- Banca Comerciala Romana (BCR) a prezentat rezultatele unui studiu dedicat programului IMM Invest, care expune efectele pandemiei asupra derularii activitatii si provocarile cu care s-au confruntat IMM-urile, dar si impactul accesarii creditelor pentru capitalul de lucru si a celor pentru investitii.…

- Ceea ce s-a intamplat pe piața imobiliara dupa declanșarea pandemiei de COVID-19 nu a reprezentat decat o accelerare a unor fenomene care deja se manifestau in economie și in aceasta industrie, in mod particular. Schimbarea modului de lucru al angajaților și, implicit a nevoilor acestora, incepuse deja…