24IT. Zodiacul chinezesc pe cablurile de telefoane

Stiri pe aceeasi tema

- Iulia și Laurențiu au prezentat la "24 IT" un laptop stilat și foarte ușor: Acer Swift 3. Unul.. roz. "Il vad mai mult destinat fetelor, pentru ca este foarte ușor de transportat, are puțin peste 1 kg, are o...

- Zodiacul chinezesc exista de mii de ani. Cele 12 animale din acest zodiac sunt similare celor 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut. Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici! Dupa anul puternic de foc al Cocosului…

- Zodiacul chinezesc exista de mii de ani. Cele 12 animale din acest zodiac sunt similare celor 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut. Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici! Dupa anul puternic de foc al Cocosului…

- Absolventul Liceului Graniceresc din Nasaud, a intrat cu forte noi pe scena istoriei, facand carare prin Carpati la risc, spre a ajunge la Iasi, unde se aflau inca din octombrie 1918, organele centrale politice ale Romaniei. Amanunte despre faptele lui de eroism sunt redate de istoricul-scriitor, fiu…

- Incepe saptamana cu zodiacul chinezesc saptamanal, care te ajuta sa afli cum iți va merge in dragoste, sanatate sau cariera. Previziunile astrologice te pot ajuta sa iei deciziile corespunzatoare in ceea ce privește zodia ta. Zodiacul chinezesc saptamanal este bazat pe astrograma interpretata de…

- Astazi, 14 februarie 2018, C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A a lansat la apa ambarcatiunea de masuratori hidrografice ldquo;IULIA". Avand in vedere necesitatea mentinerii adancimii apei pe cele doua canale la cotele de navigatie, periodic sunt executate activitati de masuratori hidrografice…

- Zodiac chinezesc. Iata ce anunța Zodiacul chinezesc pentru saptamana 31 ianuarie - 4 februarie 2018.Daca vrei sa știi cum iți merge tot anul 2018, potrivit horoscopului chinezesc intra aici.