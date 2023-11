Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) a confirmat sambata ca, de la intrarea in vigoare a armistițiului cu o zi inainte, au ajuns in Fașia Gaza un total de 248 de camioane, destinate ajutorului umanitar.

- Armistitiul care a intrat vineri in vigoare in Fasia Gaza a permis ONU ”sa creasca” livrarea de ajutoare umanitare in enclava, unde au fost descarcate 137 de camioane, saluta Agentia ONU insarcinata cu coordonarea umanitara (OCHA), relateaza AFP.Aceasta livrare constituie ”cel mai mare convoi umanitar”…

- Presedintele american, Joe Biden, si premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au cazut de acord la sfarsitul saptamanii trecute ca Fasia Gaza, sub asediu, va beneficia de un "flux continuu" de ajutor umanitar, a informat Casa Alba, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- ”Primele 20 de camioane” cu ajutor umanitar vor intra in Gaza „in urmatoarele 24 pana la 48 de ore”, e estimat presedintele SUA, Joe Biden, potrivit AFP. „Am primit promisiunea israelienilor si a presedintelui egiptean ca aceasta trecere va fi deschisa. Drumul a trebuit sa fie reparat, era in stare…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, aseara, acordarea de sprijin pentru populatia din Fasia Gaza. Astfel, Romania va trimite si ea ajutor umanitar ce consta, intre altele, in produse alimentare, apa, paturi, saltele, corturi si alte obiecte necesare. Transportul va fi asigurat cu…

- Rusia va livra in curand 27 de tone de ajutor umanitar civililor din Fasia Gaza prin Egipt, care se invecineaza cu aceasta enclava aflata sub asediu de la atacul Hamas asupra Israelului, a anuntat joi Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Președintele american, Joe Biden, a declarat ca omologul sau egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, cu care tocmai a discutat a „acceptat" sa „lase cel mult 20 de camioane sa treaca" granița pentru a livra ajutor umanitar in Fasia Gaza

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat miercuri ca omologul sau egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, cu care tocmai a discutat telefonic, a “acceptat” sa “lase cel mult 20 de camioane sa treaca” frontiera pentru a livra ajutor umanitar in Fasia Gaza, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Daca Hamas…