Stiri pe aceeasi tema

- Alte 366 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 10 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi –1792 , dintre care primar – 1426 si repetat – 366. {{445896}}Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 11 459 cazuri.…

- Alte 366 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 8 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 1646, dintre care primar – 1404 si repetat – 242. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 11 093 cazuri. Din numarul…

- Alte 406 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 18 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 1802, dintre care primar – 1399 si repetat – 403. {{445623}}Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 10 727 cazuri.…

- Alte 296 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 4 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 1587 , dintre care primar – 1192 si repetat – 395. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 10321 cazuri. Din numarul…

- Astazi, in Republica Moldova au fost confirmate 247 cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 11 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 1809, dintre care primar – 1405 si repetat – 404. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 8795 cazuri. Din numarul total…

- Alte 202 cazuri noi de infectare cu noul Coronavirus au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 12 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 1539, dintre care primar – 1281 si repetat – 258. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 8098 cazuri. Din…

- Astazi, 23 mai, in Republica Moldova au fost confirmate 147 cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 15 in Transnistria. Cu transmitere locala – 146 cazuri și de import – 1 caz (Belarus). Total teste efectuate in aceasta zi - 1285, dintre care primar – 989 si repetat – 296. Bilanțul persoanelor…

- Alte 189 cazuri de infecție cu noul Coronavirus au fost inregistrate astazi in Republica Moldova, dintre care 12 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 1 429, dintre care primar – 1 180 si repetat – 249.