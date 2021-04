Alte 246 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 1 caz este de import (Romania). Numarul total teste efectuate – 2929, dintre care 1558 teste Rapid – Antigen. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 249.385. Din numarul total de cazuri, 2 sint lucratori medicali (asistenți medicali). In total,