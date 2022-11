2421 persoane si-au gasit un loc de munca cu sprijinul AJOFM B-N in primele zece luni ale anului 2022.

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.400 de bistrițeni si-au gasit un loc de munca in primele zece luni ale ale acestui an, mai bine de jumatate fiind persoane de peste 45 de ani. In primele zece luni ale anului 2022, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Bistrita –…

- In cele 10 luni parcurse ale anului 2022, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Dambovița au fost incadrate in munca 4963 Post-ul Peste 4900 de persoane si-au gasit un loc de munca in primele 10 luni ale anului 2022, cu sprijinul AJOFM Dambovița…

- Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca a precizat ca municipiul Sfantu Gheorghe este urmat la numarul de șomeri de zona Baraolt, Targu Secuiesc Covasna si Intorsura Buzaului. De asemenea, aproape 40% din totalul somerilor inregistrati oficial in judetul Covasna au sub 25 de ani. Potrivit unui…

- Peste 2.000 de persoane au reușit sa-și gaseasca un loc de munca, in perioada ianuarie-septembrie 2022, datorita AJOFM Bistrița-Nasaud, majoritatea fiind de peste 45 de ani.”In primele noua luni ale anului 2022, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul…

- In primele 9 luni ale anului 2022, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Dambovița au fost incadrate in munca 4525 persoane, Post-ul Peste 4 500 de dambovițeni și-au gasit un loc de munca datorita AJOFM Dambovița apare prima data in Gazeta…

- In primele opt luni ale anului 2022, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Bistrita - Nasaud au fost incadrate in munca 1851 persoane, dintre care 862 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referinta, 992 au peste 45 de ani,…

- Comunicat: „In primele 7 luni ale anului 2022, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Dambovița au fost incadrate in munca Post-ul Peste 3700 persoane si-au gasit un loc de munca in primele 8 luni ale anului 2022, cu sprijinul AJOFM Dambovița…

- Social 3.773 de teleormaneni si-au gasit un loc de munca cu sprijinul AJOFM Teleorman, de la inceputul anului septembrie 23, 2022 08:42 In perioada ianuarie-august din anul2022, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Teleorman au fost incadrate…