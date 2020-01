242 de locuri de muncă vacante la nivelul judeţului Teleorman 242 de locuri de munca vacante la nivelul judetului Teleorman in Social / on 13/01/2020 at 09:46 / In baza de date a AJOFM Teleorman sunt inregistrate in aceasta perioada 242 de locuri de munca vacante, din care 3 pentru persoanele cu studii superioare, 58 pentru persoanele calificate in diverse meserii, 59 pentru persoanele cu studii liceale, 47 pentru persoanele cu studii gimnaziale, 26 de posturi se adreseaza persoanelor fara studii, un post este destinat celor cu studii postliceale, iar 49 de posturi sunt pentru ucenici – confecționer-asamblor articole textile. Meseriile in… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

