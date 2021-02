2.415 cazuri noi de persoane infectate cu COVID 19. Câte decese au fost înregistrate In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.415 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 685 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Pana astazi, 19.325 de persoane diagnosticate […] Articolul 2.415 cazuri noi de persoane infectate cu COVID 19. Cate decese au fost inregistrate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

