2.415 cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore. Numărul deceselor e în scădere.

În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 2.415 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 685 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Decese COVID-19 Decese-19 Pâna astazi, 19.325 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. … Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

