240 de ruși cer protecție temporară în Iași. Au fugit de Putin și se pun la adăpost Un efect mai putin cunoscut al razboiului din Ucraina: peste doua sute de rusi cu titlu de refugiati sunt adapostiti si hraniti in Iasi si au aceleasi drepturi ca ucrainenii. Asta in conditiile in care statul rusesc este cel care a agresat Ucraina. Cei de la Serviciul de Imigrari, institutia care "contabilizeaza" cetatenii straini de la noi din tara spun ca rusii din Iasi a au sosit in Romania imediat dupa ce Federatia Rusa a invadat Ucraina si beneficiaza din plin de statutul de refugiati. Adica au dreptul de a munci, de a calatori nestingheriti prin tara si chiar de a beneficia de facilitatile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

