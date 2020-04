Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul britanic Nigel Farage nu este de acord cu exodul romanilor plecati la munca in strainatate pe timp de coronavirus. "Asta trebuie sa inceteze", a spus liderul Partidului Brexit.Recent, Nigel Farage, cunoscut pentru ultranationalismul sau, a postat pe Facebook o fotografie facuta pe Aeroportul…

- Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a declarat ca are semnale ca fermierii britanici ar avea nevoie de muncitori sezonieri, numai ca, deocamdata, in condițiile pandemiei de coronavirus și ale controverselor generate de plecarea muncitorilor romani in Germania, n-ar vrea sa implice statul…

- Mai multe avioane cu lucratori sezonieri est-europeni au sosit joi pe aeroporturile din Berlin, Hamburg si Dusseldorf, in pofida restrictiilor impuse pentru limitarea raspandirii pandemiei cauzate de noul coronavirus, transmite dpa conform Agerpres Potrivit dpa, Romania le permite lucratorilor sezonieri…

- Alarma ca de razboi, astazi, pe aeroportul ”Traian Vuia” din Timișoara ca sa nu se repete scenele de la Cluj Napoca la prima cursa charter plecata de pe ”Traian Vuia” catre Germania. La vreun kilometru inainte de aeroport, filtru de poliție, la intrare alt echipaj, parcarea imparțita-n sectoare pline…

- Romanii care au contracte de munca sezoniera in alte țari nu stau pe ganduri și pleaca cu miile in fiecare zi, in plina pandemie de coronavirus. Azi sunt programate alte curse pe mai multe aeroporturi din țara cu destinația Germania.

- Primul avion din Timișoara cu muncitori romani care pleaca la munca sezoniera in Germania va decola astazi aeroportul internațional Traian Vuia Este vorba despre cursa EW 5686 a companiei germane e Eurowings, subsidiara low cost gigantului Lufthansa, programata sa decoleze la ora 18:40 de la Timișoara.

- Premierul Ludovic Orban a declarat la B1 ca isi doreste integrarea pe piata muncii din Romania a romanilor care au revenit din strainatate, cu zecile de mii, in acest context al pandemiei de coronavirus. Astfel, Executivul pregateste programe pentru sustinerea si integrarea romanilor care s-au intors…

- Peste o suta de muncitori sezonieri au plecat, cu o cursa charter de pe Aeroportul ”Stefan cel Mare” Suceava spre Germania.Este vorba despre 144 de persoane care au plecat la cules de sparanghel, angajatorul german punand la dispozitie transportul pentru acestia, majoritatea fiind din judetul Suceava.…