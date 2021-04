Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o casa din cartierul Oarda de Sus, inconjurata de natura, intr-un micuț atelier o intalnim pe Ha, un microbiolog din Vietnam care a ajuns in Alba Iulia și s-a indragostit de liniștea orașului. Iar liniștea și natura care o inconjoara au trezit in ea o veche pasiune: pictura. Cand am intalnit-o,…

- Deschis de curand la Alba Iulia, NIK Vulcanic Service aduce in atenția celor interesați de buna funcționare a turismelor, utilitarelor, autocamioanelor și utilajelor agricole urmatoarele servicii: -vulcanizare -geometrie direcție 3D, -indreptari și recondiționari jante -service roți -retail și hotel…

- FOTO ȘTIREA TA| Magazinul JYSK din Alba Iulia, tot mai aproape de inaugurare: Se lucreaza la amenajarea spațiului interior JYSK, retailer-ul scandinav de mobila, decorațiuni și textile pentru casa va inaugura curand cel de-al doilea magazin din județul Alba. Astfel, la Alba Iulia, in incinta Alba Mall…

- Joi seara, incepand cu ora 22.30, am declansat un exercitiu inopinat privind testarea capacitatii de interventie la Spitalul judetean de urgenta Alba Iulia! Va reamintim ca astfel de exercitii le-am desfasurat si le desfasuram periodic atat la unitatile sanitare cat si la alte obiective importante precum…

- La data de 03 martie 2021, in jurul orei 06.30, pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia, un tanar de 19 ani, din comuna Mihalț, in timp ce conducea un autoturism, ar fi acroșat o femeie de 61 de ani, din Alba Iulia, care traversa strada pe trecerea de pietoni.In urma accidentului rutier, femeia a suferit…

- „O noua peștera cu stalactite, de vizitat in Alba Iulia! Acum se vede clar pe unde se infiltreaza apa in tavanul de la noul pasaj din Cetate.”, a scris pe Facebook, un barbat din municipiu, care a postat și fotografiile de mai jos. Pasajul a fost dat in folosința, relativ recent. In perioadele cu temperaturi…

- Potrivit reprezentanților administrației locale, au fost montate limitatoare de viteza in zona trecerilor pentru pietoni, pe strazile Aurel Vlaicu și Timotei Cipariu. Astfel de amenajari rutiere se vor realiza, pe viitor, și pe alte strazi din Alba Iulia, in scopul creșterii gradului de siguranța rutiera…