24 iunie, ZIUA UNIVERSALĂ A IEI! Inițiativa aparține Comunității „La blouse roumaine” „Din 2013, romanii din intreaga lume, se reunesc an de an, pe 24 iunie, data la care comunitatea La blouse roumaine a propus ca IA, camașa tradiționala sa fie onorata și celebrata odata cu sarbatoarea creștina a Sfantului Ioan de vara și cea straveche a Sanzienelor și Dragaicei. Astfel s-a nascut Ziua Universala a Iei, un eveniment care conecteaza milioane de suflete sub aripa protectoare a tradiției transmisa de mamele, bunicele și strabunele noastre, din generație in generație” spun organizatorii in descrierea evenimentului. „Ca de fiecare data, noi incepem sarbatoarea pe 23 iunie, spre apusul… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

