- Ortodocsii sarbatoresc, duminica si luni, Cincizecimea sau Pogorarea Sfantului Duh peste sfintii apostoli, cunoscuta in popor drept Duminica Mare sau Rusaliile, ocazie cu care se incheie ciclul pascal: Invierea, Inaltarea si Pogorarea Duhului Sfant. In unele zone, oamenii isi impodobesc casele si gospodariile…

- The North Fighting Tournament ia naștere in inima tradiției romanești, in locul in care este zugravita imaginea pastoral arhaica a unui județ ce merita apreciat la adevarata sa valoare, Maramureș. In 29 Iunie va așteptam sa susțineți sportivii ce sunt pregatiți sa va ofere un spectacol pe masura așteptarilor…

- Astazi, 19 mai: Rusaliile la Catolici. Tradiții și obiceiuri. Cand pica Rusalile la Ortodocși 2024 In fiecare an, la 50 de zile de la Sarbatoarea Sfintelor Pasti, crestinii sarbatoresc Rusaliile. Sarbatoarea de Rusalii cade intotdeauna duminica, la zece zile dupa Inaltare si la 50 de zile dupa Paste.…

- Anchetatorii DNA au finalizat recent, și deferit justiției, un dosar de mare corupție privind deturnarea de licitații din domeniul energiei, intre inculpați numarandu-se și un director in cadrul Complexul Energetic Oltenia-Sucursala Electrocentrale Rovinari, ce va fi judecat pentru luare de mita.

- La piața mergi ca la mall! Cat a ajuns sa coste ceapa, considerata 'leguma saracului'Legumele romanești au ajuns sa coste o avere in piețe. Un kilogram de ceapa romaneasca se vinde la un preț uriaș, ajungand astfel sa se transforme din „leguma saracului” intr-o adevarata delicatesa.Nu doar…

- In ziua de 5 Aprilie 1924, dupa diversiunea armata sovietica de la Tatar-Bunar, in Regatul Romaniei a fost interzisa, printr-o Ordonanța militara, activitatea Partidului Comunist Roman, acuzat de „acțiuni anti-romanești”. Acest partid ramas in ilegalitate pana in 1944. Partidul Comunist Roman (PCR)…

- Guvernul intentioneaza sa elaboreze un proiect de act normativ conform caruia adaosul comercial al retailerilor pentru produsele romanesti sa nu depaseasca 20%. Aceasta inițiativa are ca scop protejarea producatorilor locali și stimularea consumului de produse autohtone in detrimentul celor importate.…