Stiri pe aceeasi tema

- 24 iunie, Sanzienele sau Dragaica și Ziua Universala a Iei. In calendarul ortodox din iunie, mai exact pe 24 iunie, in preajma solstițiului de vara, pica Dragaica sau Sanzienele, o sarbatoare populara care coincide cu Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul. Conform credintei populare, in noaptea de 23…

- In data de 24 iunie, in calendarul crestin ortodox este praznuita Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul. Sarbatoarea crestina se suprapune peste o ampla sarbatoare populara agrara, prilejuita de coacerea granelor, numita "Dragaica" sau "Sanziene", care inainte se marca la solstitiul de vara, potrivit…

- Pe 24 iunie, cand in calendarul creștin-ortodox se praznuiește Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul, Dragaica sau Sanzienele, cum i se mai spune in popor, se mai sarbatorește, incepand din anul 2013, Ziua Universala a Iei.

- 13 iunie: Inaltarea Domnului. Importanța religioasa a acestei sarbatori importante pentru creștini 13 iunie: Inalțarea Domnului este o sarbatoare creștina importanta care marcheaza inalțarea la cer a lui Iisus Hristos la 40 de zile dupa Invierea Sa. In calendarul ortodox, aceasta sarbatoare este mobila…

- Peste an, sunt cateva sarbatori importante: Craciunul, Boboteaza, Paștele, Rusaliile, Adormirea Maicii Domnului și zilele legate de acestea. Toate sunt insemnate cu cate o cruce roșie in calendar. Intr-un an bisericesc se țin 28 de sarbatori cu cruce roșie, cele mai multe dintre ele fiind in preajma…

- Candidatul la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone transmite credincioșilor un mesaj de Paște, inspirat din versurile lui Alexandru Vlahuța.In mesajul sau, Piedone a citat versuri din creația lui Vlahuța, care evoca puterea vindecatoare și mantuitoare a lui Iisus Hristos.

- Sambata lui Lazar, cunoscuta și sub numele de Moșii Floriilor se sarbatorește, in acest an, de creștinii ortodocși, la data de 27 Aprilie. Sambata lui Lazar este sarbatorita inainte cu o zi de Intrarea Mantuitorului Iisus Hristos in Ierusalim. Aceasta zi marcheaza trecerea de la Postul Mare la Saptamana…

- De sarbatoarea cu cruce rosie Buna Vestire, credinciosii pot rosti cea mai puternica rugaciune despre care se spune ca face minuni si reuseste sa deschida portile Raiului. Buna Vestire este sarbatorita in fiecare an in perioada Postului Mare, fiind una dintre ocaziile pentru care Biserica acorda dezlegare…