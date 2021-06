24 iunie: Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, cel care a pregătit poporul pentru venirea lui Hristos Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul este praznuita pe 24 iunie. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor și sub denumirea de Sanziene sau Dragaica. Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta a semintiei lui Aaron. Nașterea prorocului Ioan s-a petrecut cu șase luni inaintea nașterii lui Iisus. Nașterea sa a fost vestita de catre ingerul Gavriil lui Zaharia, in timp ce acesta slujea la templu. Pentru ca nu va da crezare celor vestite de ingerul Gavriil, Zaharia va ramane mut pana la punerea numelui fiului sau. Ioan este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

