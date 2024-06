24 iunie 2024, Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și începutul postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel 24 iunie 2024, Nașterea Sfantului Proroc Ioan Botezatorul și inceputul postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel care dureaza 5 zile, adica se va incheia pe 28 iunie, inainte de sarbatoarea din data de 29 iunie, consacrata lor. Totodata, luni este și dezlegare la pește . Lasatul secului se face in data de 23 iunie, duminica, [...] The post 24 iunie 2024, Nașterea Sfantului Proroc Ioan Botezatorul și inceputul postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

