Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in zi de Dragobete, intre orele 09.00 17.00, la Muzeul de Arta Populara Constanta poate fi vizitata, gratuit, expozitia temporara "Dragobetele sarbatoarea iubirii la romani. Simbol si mesaj", organizata in semn de omagiu adus iubirii.Dupa cum informeaza organizatorii, expozitia prezinta un bogat…

- Dragobete, numit si Cap de Primavara, era sarbatorit, in functie de zona etnografica, in una din zilele de la sfarsitul lunii februarie si inceputul lunii martie. Dupa legenda, el este fiul Babei Dochia si reprezinta, in opozitie cu aceasta, principiul pozitiv. Dragobetele este o sarbatoare populara…

- Mituri, ritualuri și superstiții de Dragobete – sarbatoarea romaneasca a iubirii Mituri, ritualuri și superstiții de Dragobete – sarbatoarea romaneasca a iubirii Dragobetele, sarbatoarea dragostei la romani, isi are radacinile in traditiile dace si in credinta intr-un fel de zeu al iubirii, a carui…

- SMS-uri haioase de Dragobete • Mesaje de Dragobete 2021 • Felicitari romantice de Dragobete | campeniinfo.ro Sarbatoare cu data fixa in traditia romana, Dragobetele este sarbatorit in fiecare an in 24 februarie, fiind un bun prilej in care iti poti arata iubirea fata de persoana iubita. MESAJE DE…

- Va doriți cadouri personalizate pentru Ziua Indragostiților sau Marțișor? Iata cateva idei. Ziua Indragostiților și Dragobetele bat la ușa, Marțișorul și 8 Martie nu sunt departe… Toate sunt prilejuri numai bune pentru a ne arata dragostea fața de cei apropiați și aprecierea pentru oamenii care ne-au…

- Ziua Indragostiților crește, de obicei, rezervarile in comparație cu alte luni ale anului, susțin hotelierii. Fie ca vor sa sarbatoreasca Valentine’s Day sau Dragobetele, romanii cauta in aceasta perioada unitațile de cazare cu ciubar, conform rezervarilor efectuate de platforma Travelminit.ro. Cele…

- Valentine's Day reprezinta, pentru multe cupluri, un moment special in care-și celebreaza iubirea. 14 februarie este ziua cand indragostiții iși trimit mesaje de iubire, inclusiv sub forma de SMS, și iși fac surprize de neuitat.