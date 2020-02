Stiri pe aceeasi tema

- O saptamana ne mai desparte de Postul Paștelui, iar restricțiile culinare incep treptat pentru creștinii ortodocși. Astazi e lasatul secului de carne, pentru ca de maine, timp de o saptamana, vor avea voie sa manance doar produse lactate și vegetale.

- Este sambata Moșilor de Iarna, in care sunt pomeniti cei care nu mai sunt printre noi. In biserici se fac slujbe, iar in cimitire, oamenii dau de pomana. Mosii de iarna deschid seria celor șapte sambete ale mortilor care tin pana inainte de marea sarbatoare a Pastilor.

- Crestinii ortodocsi care respecta calendarul de rit vechi marcheaza astazi, 18 ianuarie, Ajunul Bobotezei. In biserici de dimineata va fi savarsita Sfanta Liturghie, dupa care se va face Agheasma Mare. Enoriasi sunt chemati la biserica pentru a lua apa sfintita, considerata vindecatoare de diferite…

- Pentru crestinii ortodocsi pe stil vechi astazi este una dintre cele mai mari sarbatori din an - Craciunul. Cetele de colindatori vestesc pe la ferestre Nasterea Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Casa e curata, in bucatarii miroase a bucate, iar mesele sunt doldora de bunatati.

- Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc luni, 6 ianuarie, Ajunul Nasterii lui Iisus Hristos. In aceasta zi, credinciosii tin post negru pana la aparitia primei stele pe cer. Traditia respectarii postului negru „pana cand apare prima stea pe cer” este legata de legenda Stelei de la Betleem, care…

- An de an, pe 6 ianuarie, creștinii ortodocși praznuiesc una dintre cele mai importante sarbatori ale inceputului de an – Boboteaza. In tradiția creștin-ortodoxa, de Boboteaza, preoții sfințesc apele și pregatesc Agheasma Mare. Se spune ca in Ajunul Bobotezei, cei care doresc, țin chiar și post negru,…

- Romanii se vor bucura de 16 zile libere in 2020. Inclusiv cele trei zile de la inceputul lunii ianuarie, suplimentate de Guvern. De asemenea, vor fi cinci perioade de post, iar Paștele Ortodox va cadea anul acesta in 19 aprilie. Paștele este sarbatoarea Invierii Domnului, dar și un prilej deosebit de…