Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Bucovinei va invita, ca in fiecare an, sa sarbatorim impreuna Solstițiu de iarna – Noaptea cea mai lunga, la Muzeul de Istorie, pe 22 decembrie 2022, cu urmatorul program: Ora 1725 – Lumina pentru libertate – Moment dedicat eroilor Revoluției Romane (aprinderea lumanarilor din Piața…

- Dupa 0-0 cu Farul, CFR Cluj a caștigat grupa C din Cupa Romaniei și s-a calificat in sferturi, urmand a jucat impotriva celor de la FC Argeș. La finalul partidei, Dan Petrescu, antrenorul campioanei, a surprins. Cunoscut pentru exigența sa, „Bursucul” s-a declarat mulțumit de rezultatele formației sale,…

- Crowdfunding-ul este o modalitate moderna prin care startup-uri și firme aflate in ascensiune pot accesa fonduri alternative pentru diverse proiecte sau afaceri. Cuprins: Ce este o campanie de crowfunding Ce sunt platformele de crowdfunding Cum funcționeaza campania de crowdfunding Privind lucrurile…

- Cristina Cioran a nascut prematur o fetița in luna iulie 2021. Micuța trebuia sa vina pe lume abia in septembrie, insa din fericire, Emma a crescut frumos, iar pariții ei sunt extrem de fericiți. In cadrul unui interviu, vedeta a marturisit ca, deși are 45 de ani, iși mai dorește un copil. Atat ea,…

- Bruce Massey este noul venit al echipei FC Argeș Basketball. Bruce are 32 ani, s-a nascut in statul Maryland, masoara 190 centimetri și evolueaza la pozițiile 1-2. Cunoscut ca fiind un foarte bun aparator, Bruce va juca, in Trivale, sezonul profesionist cu numarul 10. El are la activ 5 ani petrecuți…

- Cazul se refera la un protest din iulie, cand ea a stat pe malul unui rau, vizavi de Kremlin, și a afișat un poster in care il numea pe președintele Vladimir Putin un criminal și pe soldații sai fasciști.Termenul de arest la domiciliu ar urma sa dureze pana la 9 octombrie.Cu toate acestea, postul de…

- Srdjan Luchin (36 de ani), fotbalist retras din activitate, a povestit cel mai frustrant moment al carierei, cel al transferului de la Poli Timișoara la Dinamo, in august 2011. In vara lui 2011, Dinamo il aducea pe Luchin, in varsta de 24 de ani in acel moment, de la retrogradata Poli Timișoara. Fundașul…