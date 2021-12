24 de turiști, blocați la cota 1400 în Sinaia 24 de turiști, printre care și 12 copii, au ramas blocați pe munte, la cota 1400. Instalația de transport pe cablu cu care ar fi trebuit sa coboare in stațiunea Sinaia s-a oprit din cauza unei pene de curent. Pentru ca nu se putea estima cit va dura pana de curent și pentru ca se intuneca, s-a decis coborirea persoanelor pina in statiunea Sinaia, cu autospecialele jandarmeriei. Copiii care f Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- 24 de turiști, printre care și 12 copii au ramas blocați pe munte, la cota 1400. Instalația de transport pe cablu cu care ar fi trebuit sa coboare in stațiunea Sinaia s-a oprit din cauza unei pene de curent.

- „Prin mobilizarea sustinuta si operativa a echipelor de interventie apartinand Sucursalei Sibiu, la ora 16,00 toate instalatiile de distributie energie electrica de medie tensiune ale DEER, din zona Transilvania Sud, judetul Sibiu, afectate de conditiile meteo, au fost aduse la schema normala de functionare",…

- Doi turiști ucraineni au fost atacați sambata de un urs la Sinaia, in zona castelului Peleș, potrivit informațiilor G4Media.ro . Potrivit ISU Prahova, doua persoane din Ucraina au fost atacate de urs in zona Castelului Peleș. Este vorba de un barbat de 28 de ani care prezinta rani produse prin sfașiere…

- 72 de romani au cerut ajutorul Ambasadei Romaniei in Maroc, dupa ce au aflat ca zborurile de intoarcere in țara, din urmatoarele zile, au fost anulate. Marocul a suspendat toate zborurile,

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca autoritatile marocane au decis sa suspende zborurile comerciale cu destinatia Maroc, ca urmare a noii variante de coronavirus.Ambasada Romaniei la Rabat gestioneaza, la acest moment, situatia a 72 de turisti romani ale caror curse au fost anulate de catre…

- Instalația de brad este unul dintre cele mai bine vandute ornamente pentru perioada sarbatorilor. Fie ca este vorba de iluminarea bradului de Craciun, a curților, a balcoanelor sau a fațadelor caselor, sunt un clasic. Așa ca va propunem sa explorați cat costa și care este cel mai eficient mod de a le…

- Mii de turiști au urcat pe platoul Bucegi, la Sfinx. Potrivit legendei, in fiecare an, in 28 noiembrie, razele soarelui ar forma deasupra faimoasei stanci o piramida energetica, care ar avea puteri miraculoase. Mulți au ramas pe munte și dupa ce s-a intunecat, așa ca au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor…