Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati noaptea trecuta 7 8 februarie 2022 sa intervina in localitatea Movilita, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea o locuinta a fost cuprinsa de flacari la iesire din localitatea Movilita…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in cursul noptii pentru stingerea unui incendiu in municipiul Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea o locuinta de pe strada Tudo Vladimirescu a fost cuprinsa de…

- Doua autospeciale de stingere cu apa si spuma s-au deplasat de urgenta, ieri dimineata, in satul Malu Vanat (comuna Izvoarele), pentru a stinge facarile care au cuprins o locuinta. De asemenea, la locul evenimentului a ajuns si o ambulanta SMURD. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pe strada Izvor din municipiul Constanta. Din primele informatii a fost observat un fum dens intr o locuinta de pe strada Izvor. Potrivit reprezentantilor…

- Un barbat de 84 de ani, din satul Doina, comuna Rauseni, si-a pierdut viata in prima zi de Craciun, intr-un incendiu care i-a mistuit locuinta, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu. Trupul barbatului a fost gasit carbonizat, dupa ce anexa…

- BULETIN DE PRESA Mare atentie la mijloacele de incalzire Incendiu la o locuinta din comuna Tamaseu Miercuri, 01 decembrie a.c., in jurul orei 18.05, in urma unui apel primit prin Sistemul Unic 112, care sesiza izbucnirea unui incendiu la o locuinta situata in localitatea Parhida, comuna Tamaseu, Inspectoratul…

- Un barbat in varsta de 63 de ani a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, dupa ce a suferit arsuri si a inhalat fum in urma unui incendiu care i-a cuprins locuinta, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina…

- Un barbat din localitatea Draxini, comuna Baluseni, a suferit arsuri in zona fetei dupa ce a incercat sa stinga incendiul care i-a cuprins locuinta marti dimineata, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, barbatul a alertat…