Pana astazi, 19 mai, in județul Mureș au fost confirmate 23.795 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. au fost inregistrate 24 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. 4 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. sunt internate 199 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. Source