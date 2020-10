Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul “Victor Babeș" din Timișoara, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre situația ingrijoratoare in care sunt spitalele COVID, cu peste 600 de pacienți in stare grava, internați in secțiile de Terapie Intensiva. Virgil Musta,…

- "Accentuez de fiecare data, important e sa nu ne imbolnavim. Cand ne-am imbolnavit, la ora actuala, s-ar putea ca peste o zi – doua, sa fii bolnav, sa ai nevoie de internare și sa nu mai ai unde sa te internezi. Nu avem ce face, persoana respectiva va ramane acasa și nu va putea beneficia de tratament.…

- Un adolescent de 17 ani din Bucuresti, diagnosticat cu COVID-19, a ajuns la Terapie Intensiva cu sindrom inflamator multisistemic. Este al doilea copil care face acest sindrom care afecteaza toate organele, transmite Mediafax.Adolescentul de 17 ani din Bucuresti a ajuns la spitalul Victor Gomoiu in…

- Un adolescent este internat la Terapie Intensiva la Spitalul „Dr. Victor Gomoiu” din Bucuresti cu sindrom inflamatoriu multisistem, asociat infectiei cu COVID-19. Baiatul este mai bine decat la momentul internarii, dar are afectare hematologica si renala. Medicii i-au pus acest diagnostic intrucat are…

- Cel mai tanar pacient cu coronavirus care a fost internat in stare grava la Terapie Intensiva a fost externat și are nevoie de recuperare, conform medicilor. Copilul a stat internat la ATI apoape doua saptamani. Medicii de la Spitalul de copii Victor Gomoiu spun ca minorul are nevoie de gimnastica respiratorie,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca starea copilului de 9 ani diagnosticat cu maladia Kawasaki, care a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, este stabila. Nelu Tataru a anuntat si cate paturi la Terapie Intensiva exista pentru copiii diagnosticati cu COVID-19, transmite Agerpres.Ministrul Sanatatii…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta” din Bucuresti, Beatrice Mahler, a declarat, vineri seara, la Digi 24, ca trei pacienti cu COVID-19 internati la terapie intensiva in spitalul pe care il conduce au fost adusi cu infectii nosocomiale de la Spitalul Judetean Brasov si de la doua…

- Iasul are 61 de cazuri noi si se mentine pe locul 3 la numarul de infectari din tari, dupa Bucuresti si Vaslui. a Spitalul de Boli Infectioase mai exista un singur loc disponibil la Terapie Intensiva, iar la ATI la Spitalul de Neurochirurgie unde sunt destinate 16 locuri pacientilor cu COVID sunt ocupate…