Stiri pe aceeasi tema

- Pana la 20 de persoane au murit dupa ce un avion militar de colecție s-a prabușit, sambata, pe un munte din Elveția, informeaza Hotnews, citand AFP. Aparatul de zbor, un Junkers JU52 HB-HOT, construit in 1939 in Germania, aparține companiei ...

- "Au perfecta dreptate. Este lucrul pe care l-am spus eu de multa vreme - legile justitiei se pot modifica, dar modificarile trebuie sa fie de asa natura incat sa imbunatateasca independenta si eficienta sistemului de justitie. Iar aceste atentionari, sigur, sunt exact lucrurile pe care le spun si…

- Dupa primele 7 zile, 20 de partide din faza grupelor Campionatului Mondial FIFA Rusia 2018 s-au incheiat. Toate partidele de pana acum, transmise de TVR 1 si TVR HD in direct si in exclusivitate, au fost urmarite de numerosi telespectatori, fani ai fotbalului sau doar pasionati de spectacolul sportiv…

- Trei partide cu miza importanta se dispute astazi, in cadrul Campionatului Mondial de fotbal din Rusia, duminica,In primul meci al zilei, in Grupa E, de la ora 15, la Samara, se vor intalni Costa Rica si Serbia.De la ora 18, in Grupa F, la Moscova, partida dintre campioana mondiala, Germania si Mexic.In…

- Statistica ingrijoratoare! Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov, de la inceputul anului și pana la data de 3 iunie 2018, adica in aproximativ 5 luni, pe raza județului s-au inregistrat 106 accidente grave din care au rezultat 22 de morți, 102 raniți grav și 42 raniți ușor. …

- In perioada 14 iunie si 15 iulie, in Rusia va avea loc o noua editie a Campionatului Mondial de Fotbal. Vezi mai jos programul meciurilor si grupele de la Mondial: Faza grupelor 14 iunie, ora 18:00 – Rusia – Arabia Saudita (Moscova, Lujniki) – TVR 1, TVR HD 15 iunie, ora 15:00 – Egipt – Uruguay (Ekaterinburg)…

- Sute de persoane au participat astazi, 11 mai 2018, la Crosul Europei, organizat in Șanțurile Cetații Alba Carolina, cu pornire de pe latura de vest, din fața Catedralei Ortodoxe. Daca in urma cu 7 ani, zona de desfașurare a Crosului Europei era o zona inchisa, azi, datorita fondurilor europene, soarele…

- Un tren de marfa si unul de pasageri s-au ciocnit luni seara, in sudul Germaniei, potrivit operatorului de transport Deutsche Bahn. Cel putin doua persoane au murit si in jur de 14 au fost ranite in urma coliziunii, relateaza Deutsche Welle.