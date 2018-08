Un numar de 24 cadre din Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arad, adica doi ofiteri si douazeci și doi de subofiteri au fost avansate in gradul urmator la termen. Momentul avansarii a avut loc intr-un cadru festiv, la revista de front a unitatii. Inaintarea in grad la termen se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. […] The post 24 de jandarmi au fost avansati in grad appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .