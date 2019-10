Stiri pe aceeasi tema

- Familii de migranti vietnamezi, inclusiv a unuia din Romania, asteptau duminica ingrijorate sa afle daca rudele lor se afla intre cele 39 de victime din camionul-mormant descoperit miercuri in apropiere de Londra, relateaza AFP, citata de NEWS.ro.Arestat la scurt timp dupa descoperirea vehiculului…

- Familii de migranti vietnamezi, inclusiv a unuia din Romania, asteptau duminica ingrijorate sa afle daca rudele lor se afla intre cele 39 de victime din camionul-mormant descoperit miercuri in apropiere de Londra, relateaza AFP.

- Soferul camionului frigorific in care au fost descoperite 39 de cadavre in apropiere de Londra a fost inculpat de omor prin imprudenta si conspiratie in vederea traficului de persoane, a anuntat sambata politia britanica.

- O tanara din Vietnam aflata in camionul in care au fost gasite 39 de cadavre a trimis un mesaj tulburator familiei sale. Ultimul text al lui Pham Thi Tra My, de 26 de ani, aflata in „sicriul metalic” trimis mamei sale spunea „„Imi pare rau mamica. Calatoria mea nu a reușit. Te iubesc. Mor pentru ca…

- Cadavrele a 39 de persoane au fost descoperite in noaptea de marti spre miercuri intr-un camion, la un complex industrial situat la est de Londra, in Essex, iar politia a anuntat arestarea unui barbat sub suspiciunea de crima, scrie digi24.ro.