Stiri pe aceeasi tema

- Acordul de parteneriat dintre Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș, in vederea implementarii proiectului "Team -Up: Progres in calitatea Ingrijirii Alternative a Copiilor", aprobat și apoi…

- De asemenea, au fost raportate și 7 decese, dintre care unul anterior intervalului de referința. In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 a scazut pana la 800, iar la ATI sunt 138 de pacienți. Județul Mureș are 9 cazuri noi, in Harghita sunt […] Articolul…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Neamt a cautat și, firesc, a gasit o solutie pentru a opri accesul persoanelor se pare ca invadau parcarea acestei instituții județene, in special vara. Se arata cu degetul spre oamenii care vin la Serviciul Pasapoarte, in special…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a semnat ieri ordinul de incepere a lucrarilor pentru proiectul „Reabilitare energetica și lucrari conexe, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului, B-dul Garii, nr. 13, Municipiul Focșani, județul Vrancea”, finanțat din fonduri…

- Potrivit legislatiei in vigoare, „Ziua NATO", alianta politico-militara de securitate colectiva infiintata pe 4 aprilie 1949, se aniverseaza in prima duminica din luna aprilie. Cu acest prilej, am fost invitat de conducerea Cercului Militar din Iasi sa sustin o prelegere avand ca tema Rolul NATO in…

- Centrul Regional Targu Mures al Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures au stabilit vineri, 18 martie, modul de interventie in cazul identificarii unor copii refugiati din Ucraina, neinsotiti de adulti, astfel incat acestia…

- Un centru comunitar pentru mame, copii si alte persoane aflate in situatii de risc a fost inaugurat, vineri, la Odobesti, in cadrul unui proiect implementat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea, a informat Consiliul Judetean (CJ) Vrancea. Proiectul prevede…

- Aproape 70 de copii institutionalizati in Ucraina au ajuns in judetul Prahova, fiind cazati, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), in trei centre, iar autoritatile au facut un apel public pentru a fi donate ajutoare care sunt necesare pentru gazduirea acestora,…