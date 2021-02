Stiri pe aceeasi tema

- Pe teritoriul Romaniei sunt 24 de cazuri noi cu noua tulpina din Marea Britanie, potrivit unui studiu realizat de o clinica privata. Specialiștii diviziei de cercetare a grupului medical trag un semnal de alarma: ”Șansele ca noua tulpina sa devina dominanta in urmatoarele saptamani sunt mai mari decat…

- Inca 24 de cazuri de infectare cu noua tulpina au fost descoperite de specialiștii MedLife in urma analizei aleatorii a 90 de probe din mai multe orașe ale țarii. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 19, au...

- Ziarul Unirea Doua persoane identificate cu noua tulpina britanica COVID-19, in județul Cluj. Alte șapte persoane descoperite pe teritoriul țarii Vineri au fost confirmate, in Romania, alte zece persoane infectate cu noua tulpina COVID-19 din Marea Britanie. Este vorba despre pacienți din județele Cluj…

- Doua cazuri cu noua tulpina coronavirus au fost depistate la Cluj. Specialiștii de la MedLife au luat 79 de probe aletoriu din diferite zone ale țarii, iar 10 au ieșit pozitive: Bucurerști 6 probe, Vâlcea 2 probe și din Cluj 2 probe. …

- In Romania au fost confirmate vineri alte zece cazuri de COVID-19 cu noua tulpina SARS-CoV2 din Marea Britanie, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Pana in prezent, pe teritoriul Romaniei, au fost raportate 15 cazuri cu noua varianta de SARS-CoV2, potrivit HotNews. Au fost primite rezultatele…

- In urma unei analize, efectuata de catre specialiștii MedLife, a peste 60 de genomuri SARS-CoV-2, provenite din Brașov, Cluj, Timișoara, Sibiu și București, s-a constatat ca noua tulpina de coronavirus din Marea Britanie nu a fost identificata, deocamdata, pe teritoriul Romaniei. Raportul, o inițiativa…

- Un caz cu noua tulpina a coronavirusului a fost inregistrat in Ucraina, in Transcarpatia, regiune care se invecineaza cu țara noastra la nord. Pacientul este un barbat din care muncește in Cehia și care s-a vindecat deja. Totuși, iar in regiune ar fi fost inregistrate mai multe astfel de cazuri. Specialiștii…

