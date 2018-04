2.377 de pachete de țigări de contrabandă descoperite în vama Borș In data de 12 aprilie, in jurul orei 04:00, un echipaj al poliției de frontiera din cadrul Politiei de Frontiera Borș – I.T.P.F. Oradea, aflat in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au verificat, la ieșirea din țara, un autoturism la volanul caruia se afla cetateanul roman Artem M., in varsta de 21 ani. Oamenii legii au descoperit, in portbagajul masinii, cantitatea de 2.377 pachete de tigari, diferite marci, de provenienta Ucraina. La cercetari, barbatul a declarat ca in urma unei intelegeri cu o persoana a carei identitate nu o cunoaste, a achizitionat tigarile pe care urma sa le… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

