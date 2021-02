23.720 de timișeni au primit și doza de rapel. Situația vaccinărilor anti-coronavirus în județ In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 982 de vaccinuri (70 Moderna); (570 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 97 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 885 de vaccinuri. Dintre acestea, 311 reprezinta doze de rapel. In total ... The post 23.720 de timișeni au primit și doza de rapel. Situația vaccinarilor anti-coronavirus in județ appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

