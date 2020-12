Stiri pe aceeasi tema

- În prima ora dupa deschiderea secțiilor de la alegerile parlamentare 2020 și-au exprimat votul 236.103 de alegatori, adica o prezența de 1,29%potrivit informațiilor furnizate de Biroul Electoral Central.Dintre aceștia, 139.391 au fost în mediul urban, iar 96.712 în mediul rural.Cea…

- Conform noilor date, pana la la ora 20.00 in Maramureș au votat 1190.889 de persoane, respectiv 44,75%. La nivel național, au votat 8.149.202 de alegatori, prezența la urne fiind de 44,54%, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC). La precedentele alegeri locale, din iunie 2016,…

- Prezența la vot la nivelul intregii țari este monitorizata in timp real pe site-ul prezenta.roaep.ro. Libertatea va prezenta pe parcursul zilei prezența la vot la alegerile locale, potrivit datelor comunicate de BEC (Biroul Electoral Central). Numarul total al alegatorilor inscriși pe listele electorale…

- La alegerile locale 2020 s-a inregistrat in Dolj, pana la ora 17.00, o prezenta la vot de 38,05 %. Numarul total al votantilor la aceasta ora este de 216.321. Urna mobila a fost solicitata de 2.529 de persoane. La nivel national, au votat, la ora 17.00, 6.327.857 de alegatori, o prezența de 34,58%,…

- S-a depașit prezența de 100% la urne in noua secții de vot, pana la ora 13.00, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC). Deja s-a inregistrat o prezența de 190% intr-o comuna din Timiș.In județul Giurgiu, satul Petru Rareș, prezența a fost de 109.33%. Din cei 75 de alegatori…

- Prezenta la vot pe tara la alegerile locale a fost, duminica, pana la ora 8,00, de 1,86% - respectiv peste 345.000 alegatori, potrivit raportarilor Biroului Electoral Central (BEC). In mediul urban, s-au prezentat la urne pana la aceasta ora 170.435 alegatori, iar in mediul rural - 177.082.…

- In prima ora dupa deschiderea urnelor au votat peste 341.470 de alegatori in intreaga țara, prezența la urne fiind de 1,86%. Pe listele electorale sunt inscriși 18,295 milioane de alegatori. In mediul urban au votat peste 167.527 de persoane, iar in mediul rural peste 173.943 de persoane.…

- In prima jumatate de ora dupa deschiderea urnelor au votat peste 173.000 de alegatori in intreaga țara, prezența la urne fiind de 0,95%.Pe listele electorale sunt inscriși 18,295 milioane de alegatori. In mediul urban au votat peste 86.000 de persoane, iar in mediul rural peste 87.000…