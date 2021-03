In contextul implinirii unui an de pandemie, la nivelul Consiliului Județean Cluj a fost analizata situația gestionarii crizei sanitare de catre cele trei spitale din subordine implicate in lupta cu COVID-19: Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul de Pneumoftiziologie și Spitalul de Recuperare.

Astfel, in cele trei unitați medicale au fost internați in total 12.582 de pacienți, rata medie de vindecare fiind de 97,64% iar durata medie de spitalizare de 8,73 zile.

Pentru a face fața acestei provocari fara precedent, in anul 2020 Consiliul Județean Cluj a susținut masiv sectorul…