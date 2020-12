Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare cu SARS-CoV-2 continua sa scada la Lugoj, localitate aflata in carantina, ajungand la 4,86 la mia de locuitori. Dupa cum au anunțat autoritațile, in aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 6,97, …

- Dupa cum au anunțat autoritațile, in ultimele 24 de ore, la Lugoj, oraș aflat in carantina, au fost inregistrate 12 cazuri noi de COVID-19, iar rata de infectare a scazut de la 6 cazuri la mia de locuitori, ieri, la 5,2 cazuri/1000 de locuitori, in aceasta dimineața. In ultimele 24 de ore,…

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in judetul Timis, un numar de 480 persoane si au intrat in izolare 363 persoane, anunta Prefectura Timis. Situatia epidemiologica, la nivelul judetului Timis, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in…

- Creștere nesemnificativa a ratei de infectare in Timișoara de la 7,41 la 7,42. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 6,94; Faget – 3,37; Gataia -4,94 ; Jimbolia- 5,59; Recaș – 3,87; Sannicolau Mare -6,04; Becicherecu Mic -5,04; Biled – 3,86; Birda…

- Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore, in Timiș, a fost de 442 din care in Timișoara –179, Lugoj – 37, Buziaș -12, Ciacova -48, Deta-4, Faget -3, Gataia -20, Recaș -4, Sannicolau Mare – 6, Banloc -3, Beba Veche -1,Becicherecu Mic-3, Biled-2, Birda -1, Boldur-1, Carpiniș -3,…

- In ultimele 24 de ore, 373 de persoane din județul Timiș au fost diagnosticate ca fiind infectate cu noul coronavirus. Dintre acestea, 33 de persoane sunt din Lugoj. Noi cazuri au fost inregistrate in localitațile: Timișoara – 198 de cazuri, Lugoj – 33, Ciacova – 1, Deta – 2, Faget…

- Conform prefecturii Timiș, localitațile cu rata de infectare cu COVID-19 pe ultimele 14 zile de peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 7,63; Lugoj – 5,55; Buziaș – 4,55; Ciacova – 9,99; Deta - 3,54, Gataia -4,79, Jimbolia- 3,31; Recaș - 5,82; Sannicolau Mare -9,79, conform Prefecturii Timiș. Va…

- Numarul de persoane confirmate COVID-19, in ultimele 24 de ore, a ajuns, in Timiș, la 395 din care in Timișoara –169, Lugoj – 51, Buziaș – 2, Ciacova – 4, Gataia – 7, Jimbolia- 5, Recaș – 2, Sannicolau Mare – 8, Beba Veche -1, Becicherecu Mic -5, Boldur– 1, Bucovaț – 4, Cenad -3, Cenei […] Articolul…