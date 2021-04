23.526 cetățeni români sunt confirmați cu COVID-19, în străinătate Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana astazi, 30 aprilie 2021, un numar de 23.526 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.542 in Italia, 16.778 in Spania, 195 in Marea Britanie, 127 in Franța, 3.124 in Germania, 93 in Grecia, 49 in Danemarca, 37 in Ungaria, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 5 in SUA, 8 in Suedia, 141 in Austria, 22 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 48 in Elveția, 4 in Turcia, 2 in Islanda, 2 in Belarus, 7 in Bulgaria, 13 in Cipru, 4 in India, 5 in Ucraina,… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

