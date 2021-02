235 de infectări noi cu COVID-19 și două decese, în Timiș. Nu au apărut noi focare In județul Timiș au fost inregistrate 235 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, in ultimele 24 de ore. Direcția de Sanatate Publica anunța ca au fost prelucrate 1.165 de teste, dintre care 161 de teste rapide. Situația epidemiologica, in județ, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se […] Articolul 235 de infectari noi cu COVID-19 și doua decese, in Timiș. Nu au aparut noi focare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Timiș au fost inregistrate 193 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, in ultimele 24 de ore. Direcția de Sanatate Publica anunța ca au fost prelucrate 1.024 de teste, dintre care 121 sunt teste rapide. Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția…

- Un nou focar COVID a aparut in Timisoara, la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva ”Dumitru Ciumagianu”. Aici au fost confirmate cinci cazuri, in timp ce doua focare de la Spitalul Municipal Lugoj au fost inchise, a anuntat, vineri, Directia de Sanatate Publica Timis. In judet mai sunt active opt…

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 139 de imbolnaviri cu Covid-19, peste jumatate dintre acestea in Timișoara: 72. Au decedat șase timișeni in ultimele 24 de ore. 471 de teste au fost efectuate in acest interval de timp. A aparut un nou focar activ in județ, la un camin privat de varstnici…

- Inca doua persoane au murit de coronavirus in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 798 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;5354 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 4965 persoane sunt vindecate, externate și la domiciliu, iar 263…

- În ultimele 24 de ore, 164 de persoane au fost confirmate COVID-19, în județul Cluj. De asemenea, doi pacienți infectați cu coronavirus au decedat. Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: …

- Inca o persoana din Gorj a murit din cauza coronavirusului. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 615 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;4883 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 4536 persoane sunt vindecate, externate și la domiciliu, iar 239…

- Dintr-un total de 1.652 de teste prelucrate în ultimele 24 de ore la nivelul județului Cluj, 331 au ieșit pozitive. Și astazi au fost înregistrate decese în județ. Doi pacienți infectați cu COVID-19 au murit. Situația…

- Județul Gorj inregistreaza inca patru decese din cauza coronavirusului, dar ramane pe primul loc la nivel național in privința numarului mic de cazuri de Covid-19 (1,63). Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 815 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;…