Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a informat, vineri, ca 2.348 de romani din strainatate au fost, pana in prezent, confirmati ca infectati cu noul coronavirus, iar numarul deceselor in diaspora din cauza COVID-19 a ajuns la 91.Dintre cei 2.348 de cetateni infectati, 1.387 sunt in Italia, 560 in…

- Alte 327 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore. Astfel, numarul total de infectari a ajuns vineri la 12.567. Un numar de 4.328 de persoane au fost declarate vindecate și externate. La ATI, in acest moment, sunt internați 249 de pacienți. Pana la aceasta…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza, vineri, ca 2.348 de romani din strainatate au fost, pana in prezent, confirmati ca infectati cu noul coronavirus, iar numarul deceselor in diaspora din cauza COVID-19 a ajuns la 91. Dintre cei 2.348 de cetateni infectati, 1.387 sunt in Italia, 560 in…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.348 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.387 in Italia, 560 in Spania, 29 in Franța, 271 in Germania, 71 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 3 in…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza joi ca 2.206 romani din strainatate au fost, pana in prezent, confirmati ca infectati cu noul coronavirus, iar numarul deceselor in diaspora din cauza COVID-19 este acelasi ca in ziua anterioara – 88. Dintre cei 2.206 cetateni infectati, 1.247 sunt in…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.206 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.247 in Italia, 560 in Spania, 29 in Franța, 269 in Germania, 71 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 3 in…

- Inca un roman infectat cu noul coronavirus a murit in Franta, iar numarul deceselor cetatenilor romani din afara tarii, din cauza COVID-19, a ajuns la 88, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, 2.205 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.205 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.247 in Italia, 560 in Spania, 29 in Franța, 269 in Germania, 70 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 3 in…