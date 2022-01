230 de centre de diagnostic și tratament pentru infarct? Brusc așa? Ca infarctul? 1. Știre: „Hotararea de Guvern prin care se vor inființa peste 230 de centre de diagnostic și tratament pentru infarct miocardic și accidente vasculare a fost aprobata.” Pe 9 decembrie am scris „e bun vaccinul, dar sa-l mai rarim puțin, fiindca s-au inmulțit miocarditele.” Brusc, așa, 230 de centre? E o coincidența sau cum? Probabil […] The post 230 de centre de diagnostic și tratament pentru infarct? Brusc așa? Ca infarctul? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

